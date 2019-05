Slovenske kvalifikacije za WAGC in WAGI v polnem teku

Svetovno golfsko amatersko prvenstvo (World Amateur Golfers Championship) je najpomembnejše in najbolj množično tekmovanje na svetu za igralce, ki nimajo profesionalnega statusa. Od leta 1995 se ga v povprečju udeležuje štirideset držav iz celega sveta, zadnjih sedem let tudi Slovenija.

Največji uspeh so slovenski igralci dosegli leta 2017, ko je Matic Zalokar postal svetovni prvak, Goran Zavec je bil drugi, Drago Bilič tretji, Slovenija pa je skupno osvojila bronasto medaljo. Lani je edino odličje za Slovenijo osvojil Tomaž Kavnik.

Kvalifikacije v Sloveniji za svetovno prvenstvo so se že začele. Od skupno desetih turnirjev, ki bodo dali udeležence zaključnega dvodnevnega dogodka v Livadi, sta bila odigrani dva; aprila v Lipici in to nedeljo na igrišču Cubo Diners pri Smledniku. Sledijo še Trnovo (2. 6.), dvakrat Livada (9. 6. in 13. 7.), dvakrat Arboretum (15. 6. in 3. 8.) ter Ptuj (22. 6.), Mokrice (30.6.) in Otočec (31. 8.).

Tekmovanje poteka v petih handicap skupinah: od 0 do 5,4, od 5,5 do 10,4, od 10,5 do 15,4, od 15,5 do 20,4 in od 20,5 do 25,4. Na vsakem kvalifikacijskem turnirju se trije tekmovalci z najboljšim neto rezultatom v vsaki skupini uvrstijo v finale v Moravske toplice. Pet najboljših bo odpotovalo na Borneo od 19. do 26. oktobra, kjer bodo v slogu najboljših profesionalnih igralcev na svetu igrali štiridnevni turnir ter doživeli vzdušje svetovnega prvenstva.

Tisti igralci, ki se ne bodo uvrstili na WAGC, imajo še vedno možnost izkusiti največje golf tekmovanje na svetu za amaterje, saj istočasno na istih lokaciji WAGC poteka še tako imenovani World Amateur Golfers Invitational (WAGI).

"Čeprav je golf v svetu med najbolj množičnimi individualnimi športi, je njegova percepcija v Sloveniji nepravična, saj ga splošna javnost in povečini tudi mediji povezujejo z nedostopno in premožno skupino populacije. Resnica je daleč od tega. Golf je fenomenalen šport, ki vsem nivojem igralcev nudi konstanten izziv, igre pa se ne naveličaš zlahka. Tekmovanji WAGC in WAGI, ki ju v Sloveniji prirejamo že sedmo leto, igralcem nudita velik izziv in hkrati vrhunsko izkušnjo mednarodnega tekmovanja, saj lahko dobijo verjetno enkratno priložnost, da igrajo v majicah z državnim grbom in zastopajo Slovenijo na svetovnem prvenstvu," pravi Žiga Osterc, vodja tekmovanja in predsednik Združenja za golf turizem v Sloveniji.

Častni pokrovitelji WAGC in WAGI so med drugimi profesionalni igralec Jasper Parnevik, švedska princesa Brigita ter največja turneja za profesionalne igralce na svetu PGA Tour.