S podpisom za izdelavo projektne dokumentacije bližje NUK 2

Ljubljana, 20. maja - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je z Matijo Bevkom in Vaso Perovićem iz biroja Bevk Perović arhitekti podpisal dodatek k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice - NUK 2. Pikalo je dejal, da gre za pomemben korak, a poudaril, da "bomo zadovoljni šele, ko bo hiša stala".