Ob bližnji 80-letnici Marjana Tomšiča ponatis romana Šavrinke

Ljubljana, 20. maja - Pri založbi Beletrina so ob bližnji 80-letnici pisatelja Marjana Tomšiča izdali ponatis njegovega romana Šavrinke, ki, kot so zapisali, predstavlja vrh njegovega ustvarjanja. Nova izdaja je obogatena z uvodom, v katerem avtor opiše zgodbo nastanka romana, zgodbo Marije France, ki je bila navdih in na nek način tudi soavtorica zgodbe o Šavrinkah.