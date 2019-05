Evropske borze uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 20. maja - Evropske borze so današnje trgovanje začele z neenotno smerjo indeksov. Med vlagatelji vlada napetost zaradi globalnih trgovinskih odnosov, predvsem zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, saj se zdi, da so pogajanja med državama zastala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.