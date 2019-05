V uporu v zaporu v Tadžikistanu 32 mrtvih

Dušanbe, 20. maja - V strogo varovanem zaporu v Tadžikistanu blizu prestolnice Dušanbe je v nedeljo zvečer izbruhnil upor zapornikov, v katerem je bilo ubitih 32 ljudi, trije pazniki in 29 zapornikov, so danes sporočile oblasti. Upor so sprožili zaporniki iz vrst skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS).