Ljubljana, 20. maja - Podpis dodatka k pogodbi za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice NUK II bo danes ob 11. uri v Čitalnici rokopisne zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (IN NE v parku zraven obzidja Križank), so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.