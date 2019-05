Vreme: Oblačno z občasnim dežjem

Ljubljana, 20. maja - Danes bo v zahodnih, južnih in osrednjih krajih pretežno oblačno z občasnim dežjem. V vzhodni Sloveniji bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu malo nad 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.