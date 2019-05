Šarec na seji DZ tudi o Pomurju, migracijah in dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 20. maja - Poslanke in poslanci bodo majsko zasedanje DZ kot običajno začeli z vprašanji premierju Marjanu Šarcu in ministrom. Predsednik vlade bo med drugim odgovarjal na vprašanja o zaščiti schengenske meje, o gospodarskih in socialnih razmerah v Pomurju ter o dolgotrajni oskrbi.