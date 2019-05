Mladi gledališčniki, rockerji in fotografi navdušili na festivalu Vizije

Nova Gorica, 19. maja - V Novi Gorici se je danes zaključil festival mladinske kulture Vizije, ki odstira pogled v mladinsko ustvarjalnost na področju gledališke, lutkovne, glasbene in fotografske dejavnosti. Strokovne komisije so podelile sedem vizionarjev za gledališko in glasbeno ustvarjanje ter dva za fotografijo, so sporočili organizatorji.