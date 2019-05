Bratislava, 19. maja - Sedmim reprezentancam - Finski, Kanadi, Nemčiji, Rusiji, Češki, Švedski in Švici - so se v četrtfinalu kot zadnje pridružile Združene države Amerike, ki so danes s 3:1 premagale Nemčijo, ki je zabeležila še drugi zaporedni poraz.