Švicarji za zaostritev zakonodaje o orožju

Bern, 19. maja - Švicarji so se danes na referendumu izrekli za strožje pogoje za posedovanje orožja. Kar 63,7 odstotka tistih, ki so oddali glas, se je izreklo za zaostritev zakonodaje za avtomatsko in polavtomatsko orožje, ki bo poslej v skladu z zakonodajo EU na tem področju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.