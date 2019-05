Krog pred koncem razlika na vrhu ostaja nespremenjena

Ljubljana, 19. maja - V 2. slovenski nogometni ligi so prva tri moštva zabeležila novo zmago, tako da prvak še ni odločen. Nogometaši Brava so zmagali z 1:0 v gosteh pri Dravi, Sežane pa s 4:0 pri Ankaranu, kar pomeni, da vodilni moštvi pred zadnjim krogom ločijo tri točke. Tretje Radomlje so doma s 3:1 premagale Rogaško.