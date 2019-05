Marquez v Franciji povečal vodstvo v skupnem seštevku

Le Mans, 19. maja - Na dirkališču v Le Mansu je Španski motociklist Marc Marquez (Honda) prišel do druge zaporedne zmage in se s tem utrdil na prvem mestu skupnega seštevka za svetovno prvenstvo. Za njim sta se na stopničke uvrstila Italijana Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci (oba Ducati). Tudi v moto 2 je zmaga pripadla družini Marquez, saj je slavil Alex Marquez.