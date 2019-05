Torkova izpraznitev zasedene stavbe v Bernu povzročila nerede

Bern, 19. maja - V neredih, ki so izbruhnili pred levičarskim kulturnim centrom Reitschule v švicarskem Bernu, je bilo v noči na nedeljo ranjenih 10 policistov, prijeli so 11 ljudi. Protestniki so se tudi spopadli s policijo in zažgali nekaj avtomobilov. Nerede je povzročila torkova policijska izpraznitev zasedene stavbe v Bernu, imenovane Fabrikool.