Le Mans, 19. maja - Španski motociklist Alex Marquez je zmagovalec VN Francije v motociklizmu v razredu moto 2. V drugem najvišjem razredu so Španci potrdili premoč v Le Mansu in osvojili prva tri mesta. Za Marquezom sta se namreč zvrstila njegova rojaka Jorge Navarro in Augusto Fernandez.