Benetke ostreje nad nedostojne turiste in prostitutke

Benetke, 19. maja - Beneški mestni svet je v četrtek sprejel nova pravila obnašanja v mestu, ki med drugim predvidevajo od 25 do 500 evrov kazni za tiste, ki se nedostojno vedejo. Predvidevajo pa tudi do 500 evrov kazni za prostitutke, ki zlorabljajo javni prostor in med pogajanji s strankami ovirajo promet. Veljati naj bi začela v začetku julija.