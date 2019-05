Mayeva napovedala vložitev smelega predloga za brexit

London, 19. maja - Britanska premierka Theresa May je danes napovedala vložitev "smelega predloga zakona" o brexitu na junijsko parlamentarno glasovanje. Predlog bo najverjetneje vseboval nove ukrepe za varovanje delavskih pravic, za prihodnje carinske odnose z unijo in uporabo tehnologije, s katero bi se izognili mejnemu nadzoru med Veliko Britanijo in Irsko.