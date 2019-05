Boeing priznal napako na simulatorjih za letalo 737 max

New York, 19. maja - Ameriški proizvajalec letal Boeing je v soboto priznal, da so morali na simulatorjih za trening pilotov letal boeing 737 max odpraviti napake v programski opremi. Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP pa v družbi, kjer se po dveh tragičnih nesrečah letal tega tipa soočajo s številnimi kritikami, niso pojasnili, kdaj se je to zgodilo.