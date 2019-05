Evropska odbojkarska naslova odšla v Italijo

Berlin, 18. maja - Italija ima evropskega odbojkarskega klubskega prvaka tako med dekleti kot pri fantih. Potem ko so popoldan igralke Novare v finalu lige prvakinj premagale rojakinje iz Conegliana s 3:1 (18, 17, -14, 22), so zvečer igralci Civitanove prekinili vladavino Kazana. Štirikratne zaporedne prvake Evrope so ugnali s 3:1 (-16, 15, 12, 19).