Dunking Devils poskrbeli za najbolj vroč akrobatski spektakel pomladi

piše Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 19. maja - Napoved, da bo akrobatska skupina Dunking Devils ob deseti obletnici delovanja postregla z "najbolj vročim spektaklom te pomladi", so na šovih v petek in soboto potrdili gromski aplavzi občinstva in končne, simpatično izzvane stoječe ovacije. Tako "poskočni vragi" kot njihovi gostje so dali vse od sebe in širili pozitivno energijo.