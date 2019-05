Rim, 18. maja - V finalu teniškega turnirja WTA v Rimu se bosta pomerili Britanka Johanna Konta in Čehinja Karolina Pliškova. Konta je v prvem polfinalu premagala Nizozemko Kiki Bertens s 5:7, 7:5 in 6:2, Pliškova je bila boljša od Grkinje Marie Sakkari s 6:4 in 6:4.