Spitzenkandidati ob Strachejevem odstopu kritični do skrajne desnice

Budimpešta, 18. maja - Vodilni kandidat Evropske ljudske stranke Manfred Weber je v odzivu na današnji odstop avstrijskega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja poudaril, da "levi in desni skrajneži in populisti niso rešitev". Spitzenkandidata socialdemokratov Frans Timmermans in liberalcev Guy Verhofstadt pa sta posvarila pred povezavami skrajne desnice in Rusije.