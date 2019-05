Ascent Resources lani več kot podvojil prihodke

London, 19. maja - Britansko podjetje Ascent Resources, ki na Petišovskem polju črpa in prodaja zemeljski plin, je lani več kot podvojilo prihodke. S povečanjem proizvodnje je izgubo znižalo iz predlanskih 1,98 milijona na 1,37 milijona funtov, prihodki pa so se ustavili pri 1,9 milijona funtov, medtem ko so leta 2017 znašali 814.000 funtov.