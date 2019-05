Pivčeva in Židan na Ravnah na Koroškem za zaščito čebel

Ravne na Koroškem, 18. maja - Kmetijska ministra Aleksandra Pivec in predsednik DZ Dejan Židan sta se danes na praznovanju 17. čebelarskega praznika in drugega praznovanja svetovnega dneva čebel na Ravnah na Koroškem zavzela za zaščito čebel. Kot je povedala Pivčeva, brez čebel ne bo življenja, Židan pa je opozoril, da brez čebel ne bo niti hrane in ljudi.