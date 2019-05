Mediji: Po objavi videa naj bi danes odstopil avstrijski podkancler Strache

Dunaj, 18. maja - Sporni video, v katerem so avstrijskega podkanclerja Heinz-Christiana Stracheja ujeli, da je v zameno za politično podporo ponujal pogodbe z vlado, bo očitno Stracheja odnesel s položaja, je iz več virov izvedela avstrijska tiskovna agencija APA. Ali to pomeni tudi konec za vlado Strachejevih svobodnjakov (FPÖ) in ljudske stranke (ÖVP), ni znano.