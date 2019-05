Anketa Dela: Pred evropskimi volitvami najbolje kaže skupni listi SDS in SLS

Ljubljana, 18. maja - Če bi bile evropske volitve v nedeljo, bi največ glasov dobila skupna lista SDS in SLS, za njo bi se zvrstili SD in LMŠ, kaže zadnja raziskava javnega mnenja za časnik Delo. So pa vse tri znotraj 1,5-odstotne točke razlike. Podpora SDS je nižja, kot je bila aprila in kot jo kaže lestvica priljubljenosti strank, to pa velja tudi za LMŠ.