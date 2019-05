Iz venezuelskega veleposlaništva v Washingtonu odstranili Madurove privržence

Washington, 18. maja - Agenti diplomatske varnostne službe State Departmenta so v petek, oboroženi z nalogom zveznega sodišča, v prostorih venezuelskega veleposlaništva v Washingtonu aretirali štiri podpornike predsednika Nicolasa Madura, ki so pred mesecem dni zavzeli poslopje in ga "branili" pred privrženci Juana Guaidoja.