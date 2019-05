V Novo Gorico vabijo vrtnice in prostovoljci

Nova Gorica, 18. maja - Osrednji novogoriški Bevkov trg bo danes med 9. in 13. uro prizorišče kar dveh dogodkov, Goriškega dneva prostovoljstva in Rožnega dne v mestu vrtnic. Domačinom in obiskovalcem bodo poskušali predstaviti dejavnosti prostovoljstva ter na poseben način zaokrožili letošnji Festival vrtnic, ki je potekal od konca aprila.