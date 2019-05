Primorske novice o volilni kampanji za evropske volitve (18. 5.)

Koper, 17. maja - Jana Krebelj v komentarju Koga od naših bi osvajali? piše o kampanji za volitve poslancev v Evropski parlament. Po mnenju avtorice, te volitve ne kažejo preloma z dosedanjimi načini nagovarjanja volivcev. Računati na to, da bodo proevropske volivce za odhod na volišča motivirali zunanji dogodki, kot so vodenje ZDA in brexit, je veliko premalo.