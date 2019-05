Španija in Francija po napadih slovenske medvedke na ovce za hitrejše sledenje medvedom

Madrid, 17. maja - Predstavniki Španije in Francije so se danes sešli na izrednih pogovorih v Madridu, potem ko je slovenska medvedka Claverina v Pirenejih ubila osem ovac na španski strani in eno na francoski strani gorovja. Dogovorili so se, da bodo pospešili izmenjavo informacij o sledenju medvedom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.