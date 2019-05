20. maj - svetovni dan čebel

Ljubljana, 20. maja - Danes obeležujemo svetovni dan čebel, ki je namenjen osveščanju o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo. Od opraševanja je namreč odvisna vsaka tretja žlica hrane, čebelji pridelki in izdelki so bogat vir hranil, čebele povečujejo kmetijsko pridelavo, ohranjajo biotsko raznovrstnost in so pomemben vir prihodka za kmete.