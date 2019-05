V Tehniškem muzeju so odprli razstavo o založbi Jugoton

Vrhnika, 17. maja - V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) so danes odprli razstavo Vzhodno od raja - Jugoton 1947-1991. Razstava po besedah ene od avtoric Sanje Bachrach Krištofić predstavlja več segmentov Jugotona, od zgodovine in arhitekture do glasbe, dizajna in tehnologije, s katero so gradili zgodbo največje založbe v nekdanji Jugoslaviji.