Na Dolah pri Litiji že 19. Pohod po oglarski poti

Litija, 18. maja - Na Dolah pri Litiji so letos pripravili že 19. Pohod po oglarski poti, ki bo potekal danes z začetkom med 7. in 9. uro izpred lovskega doma na Dolah. Gre za tradicionalni tematski pohod po dvanajstih kilometrih razgibanega travnatega, gozdnega in asfaltnega terena, so sporočili iz Oglarske dežele.