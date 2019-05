Trump preložil odločitev glede carin na uvoz avtomobilov

Washington, 17. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da za šest mesecev prelaga odločitev o uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz EU in Japonske. S tem je potrdil neuradne informacije, ki so prišle v javnost pred dnevi in vsaj začasno zmanjšale negotovost med vlagatelji in v evropski ter japonski avtomobilski industriji.