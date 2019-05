Na hokejskem SP zmage favoritov

Bratislava, 17. maja - Hokejisti Finske so na svoji peti tekmi na svetovnem prvenstvu na Slovaškem prišli do četrte zmage in so vsaj začasno prevzeli vodstvo v skupini A, ki igra v Košicah. Tokrat so Finci s 5:0 premagali Veliko Britanijo. V skupini B v Bratislavi je vlogo favorita proti Italiji upravičila Češka z 8:0 in prav tako prišla do četrte zmage.