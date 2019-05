Civilna iniciativa policiji očita nezakonito vračanje migrantov, policisti očitke zavračajo

Ljubljana, 17. maja - Civilnodružbena iniciativa Info Kolpa policiji očita, da sistematično onemogoča pravico do azilnega postopka ter protipravno in selektivno izroča migrante hrvaškim organom. V vodstvu policije pa vztrajajo, da očitki ne držijo ter da slovenska policija nikomur ne odreka pravice do mednarodne zaščite.