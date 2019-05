Za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške

Ljubljana, 17. maja - Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nezakonitih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja, so sporočili po končani seji.