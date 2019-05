Ob okrepljenem nadzoru v Pliberku danes hrvaška žalna slovesnost

Pliberk, 18. maja - Na Libuškem polju pri Pliberku bo danes ob okrepljenem policijskem nadzoru potekala tradicionalna slovesnost v spomin na hrvaške žrtve povojnih pobojev. Pričakujejo okoli 15.000 ljudi, večinoma iz Hrvaške in BiH. Avstrijske oblasti so opozorile, da ne bodo tolerirale ustaških simbolov, ki so od letos v državi prepovedani.