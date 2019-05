Klepačeva obstala v četrtfinalu

Madrid, 17. maja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na turnirju WTA v Rimu z nagradnim skladom 3,5 milijona evrov izpadla v četrtfinalu v konkurenci dvojic. Klepačeva in Srbkinja Aleksandra Krunić sta morali priznati premoč osmima nosilkama, Nemki Anna-Leni Grönefeld in Nizozemki Demi Schuurs, ki sta slavili gladko zmago s 6:3 in 6:0.