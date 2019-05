Odpoklic različnih sirov Ljubljanskih mlekarn

Ljubljana, 17. maja - Podjetje Ljubljanske mlekarne je zaradi prisotnosti konzervansa lizocima, ki sodi v skupino alergenov in ni bil naveden na deklaraciji, iz prodaje poleg sira Jošta 45 odstotkov v 370-gramskem pakiranju, dodatno umaknilo še sir Jošt lahki 370 gramov in 2,6 kilograma ter sir Edamec 2,6 kilograma, so sporočili iz podjetja.

Odpoklicani so bili sir Jošt 45 odstotkov z rokom uporabe 23. junij, ki je pakiran v folijo po 370 gramov, sir Jošt lahki z rokom uporabe 10. junij in 19. junij, ki je pakiran v folijo po 370 gramov, sir Jošt lahki z rokom uporabe 23. junij, ki je ovit v folijo po 2,6 kilogramov in sir Edamec z rokom uporabnosti 25. julij, ki je ovit v folijo po 2,6 kilograma.

Ljubljanske mlekarne potrošnike, ki imajo omenjeno živilo doma in so preobčutljivi na jajčne beljakovine, prosijo, naj živila ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili in zahtevajo povrnitev kupnine. Za potrošnike, ki niso preobčutljivi na jajčne beljakovine, pa je živilo varno, so med drugim sporočili iz podjetja.

Preventivno pa zaradi skrbi za kakovost in varnost izdelkov izvajajo odpoklic tudi za sir Jošt, pakiran v folijo po 140 gramov in z rokom uporabnosti 23. junij, sir Gaudar, pakiran v folijo po 400 gramov in z rokom uporabnosti 23. junij, sir Jošt dimljeni, pakiran v folijo po 140 gramov in z rokom uporabnosti 26. junij in sir Jošt dimljeni, pakiran v folijo po 350 gramov in z rokom uporabnosti 26. junij. Preventivno so odpoklicali tudi ribani sir za pizzo, pakiran v vreči po pet kilogramov z roki uporabnosti 19., 20., 27. in 28. maj ter 3. junij.

V skrbi za kakovost in varnost izdelkov izvajajo še dodatne ukrepe in nadalje preverjajo izdelke.

Potrošniki se lahko za dodatne informacije obrnejo na informacijski center za potrošnike Ljubljanskih mlekarn na brezplačni telefonski številki 080 11 44 vsak delovni dan med 8. in 14. uro, so še sporočili iz podjetja.