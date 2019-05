Slovenski kajakaši uspešni v sprinterskih kvalifikacijah EP

Trnovo ob Soči, 17. maja - Predzadnji dan evropskega prvenstva v spustu v Trnovem ob Soči so se tekmovalci pomerili v kvalifikacijah sprinta na divjih vodah. Slovenski kajakaši so upravičili vlogo favoritov. Simon Oven je dosegel prvi čas, Nejc Žnidarčič je bil tretji, Anže Urankar pa četrti. V finalu bosta veslala še kanuist Blaž Cof in kajakaš Tim Novak.