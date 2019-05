Celjski zdravniki danes o aneksu ena k splošnemu dogovoru

Celje, 20. maja - Družinski zdravniki Zdravstvenega doma (ZD) Celje, ki so marca zaradi preobremenjenosti napovedali odpovedi pogodb, se bodo danes na sestanku opredelili do aneksa ena k splošnemu dogovoru, s katerim je vlada mejo za odklanjanje novih bolnikov določila pri 1895 glavarinskih količnikih. To je bila tudi zahteva 16 celjskih družinskih zdravnikov.