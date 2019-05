Legebitra za odločen ne širjenju sovraštva proti LGBT osebam

Ljubljana, 17. maja - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji so se v organizaciji Legebitra zavzeli za odločen ne širjenju sovraštva proti LGBT osebam. Te so po njihovih ugotovitvah pogosto tarča opazk na ulicah, obsojanja in žaljivk, še pogostejša tarča sovražnosti pa so z razmahom lažnih novic postale tudi organizacije.