Ravnatelji osnovnih šol izpostavili potrebo po dolgoročni usmeritvi

Brnik, 17. maja - Ravnatelji osnovnih šol so se danes zbrali na šestem letnem srečanju na Zgornjem Brniku, ki je potekalo pod naslovom Bela knjiga včeraj, danes in jutri. Na okrogli mizi Prenove šolstva: tri korake naprej, dva koraka nazaj? so opozorili, da slovensko šolstvo potrebuje dolgoročno usmeritev in vizijo ter povezavo stroke, prakse in politike.