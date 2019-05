Letna predstava AFS France Marolt v CD posvečena delu in plesu

Ljubljana, 19. maja - V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi 71. letna plesna predstava Akademske folklorne skupine France Marolt. Naslovili so jo Radosti in trpkosti pot, rdečo nit predstave pa poiskali v delu, obredih, povezanih z delom in svetu, kjer se stikata delo in ples. Predstavili bodo dela koreografov starejše in mlajše generacije.