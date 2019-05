Za sindikat policistov mešane patrulje z vojsko na meji sizifovo delo

Ljubljana, 17. maja - V Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so na današnji novinarski konferenci znova opozorili na slabo kadrovsko situaciji v policiji. Poudarili so, da so policisti preobremenjeni. Sodelovanje v mešanih patruljah z vojaki na meji pa je predsednik sindikata Kristjan Mlekuš označil za sizifovo delo, saj vojaki dela ne morajo opravljati samostojno.