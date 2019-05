Policija znova prijela več migrantov in njihovih pomagačev

Ljubljana, 17. maja - Novomeški policisti so v četrtek prijeli državljana Sirije in Libanona, ki sta v notranjost Slovenije skušala prepeljati šest tujcev, ti pa so pred tem nezakonito prestopili mejo s Hrvaško. Obema so odvzeli prostost, ju pridržali ter jima zasegli vozila. Prostost so odvzeli tudi dvema voznikoma migrantov na območju ljubljanske policijske uprave.