V Bruslju razgrnili koreografijo volilnih dni in noči

Bruselj, 17. maja - Čez šest dni se začnejo evropske volitve. Najprej bodo v četrtek volili Britanci in Nizozemci, nato v petek Irci in Čehi, v soboto Latvijci, Maltežani in Slovaki, v nedeljo pa še državljani preostalih 21 članic EU, tudi Slovenci. Prvo projekcijo sedežev v Evropskem parlamentu je pričakovati v nedeljo okoli 23.15.