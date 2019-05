Na sedemurni seji DZ za in proti izstopu iz enotnega plačnega sistema

Ljubljana, 17. maja - Po sedmih urah razprave je DZ končal izredno sejo o enotnem plačnem sistemu javnega sektorja, ki so jo zahtevali v opozicijski SDS. Njeni poslanci so se zavzeli za prenovo sistema, vključno z morebitnim izstopom zaposlenih v zdravstvu in vojski iz sistema. V koalicijskih vrstah so pritrdili vladi, da je sistem treba nadgraditi, ne pa razgraditi.