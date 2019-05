WHO zasvojenost s spolnostjo in videoigrami uvrstila med bolezni

Ženeva, 17. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo v mednarodno klasifikacijo bolezni na novo uvrstila tudi kompulzivno spolno vedenje in zasvojenost z videoigrami. S tem bodo državne oblasti lahko zbirale statistike, spremljale trende in prilagajale proračune za spopadanje s temi problemi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.